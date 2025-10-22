Blocul operator al Spitalului privat din Constanța nu respectă legea. Sângele, pus în frigider casnic

Alexandru Rogobete afirmă că blocul operator al spitalului privat din Constanța are o singură sală de operații, iar în momentul controlului s-a verificat dimensiunile acestei săli. Ministrul spune că dimensiunile nu respectă normativul în vigoare.

„Vorbim de o sală de operații care nu respectă înălțimea. O sală de operații în care există ferestre acoperite cu jaluzele, contrar normativului legal. Vorbim de o sală de operații în care finisajele pereților nu pot fi dezinfectate și nu pot fi curățate pentru că nu sunt lavabile. De asemenea, nu se monitorizează temperatura și umiditatea. Mai sunt și alte neconcordanțe administrative la nivelul sălii de operații, dar acestea sunt cele mai importante. Dacă discutăm, sigur, despre controlul infecțiilor asociate a activității medicale într-un spațiu, cum este o sală de operații, un bloc operator, identificăm o serie de alte neconcordanțe. Nu există filtru pentru bolnavi, pentru personalul medical, nu există echipamente medicale pentru determinări rapide. Aici mă refer la cele analize de tip „point of” care, care, conform normativului, trebuie să existe într-o sală de operații pentru a putea determina anumiți biomarkeri, de exemplu, o hemoleucogramă, pentru a identifica necesarul de transfuzie. Aceste echipamente nu există nici în sala de operație, din păcate nu există nici în unitatea de terapie intensivă”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.

Ministrul a mai spus că spațiile spitalului privat din Constanța nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condițiile internaționale și, în dotarea sterilizării din cadrul blocului operator a fost identificat un autoclav, însă, la data controlului, acesta era nefuncțional.

Sângele și plasma erau ținute într-un frigider de uz casnic

„Ca orice unitate medicală unde se desfășoară activități chirurgicale, este necesară o unitate de transfuzie sanguină în interiorul unității sanitare, tocmai pentru a putea administra pacienților sânge și produse de sânge, plasmă, trombocite și așa mai departe, în cazul unor situații de acest gen, în cazul în care apare o hemoragie, cum am avut și în cazul pacientei (decedate după naștere – n.r.). Sigur că unitatea medicală privată deține o astfel de unitate de transfuzie, însă produsele de sânge și plasma și, mă rog, toate elementele sanguine sunt depozitate total impropriu, cu nerespectarea legislației în vigoare într-un frigider de uz casnic care nu este avizat și apropat de către centrul de transfuzie”, afirmă ministrul.

Mai mult decât atât, pentru controlul microbiologic de la nivelul unității sanitare, acolo unde, în mod normal, pentru un protocol de autocontrol se iau periodic probe de pe suprafețe sau de pe diferite elemente pentru verificarea încărcăturii microbiene, spitalul privat deține un contract cu un laborator privat, însă, în urma verificărilor făcute de Inspecția Sanitară de Stat și de la Corpul de Control din Ministerul Sănătății s-a ajuns la concluzia că acel laborator nu este acreditat RENAR, deci rezultatele de microbiologie, rezultate în urma autocontrolului pentru menținerea și pentru controlul infecțiilor nosocomiale nu pot fi validate și nu pot fi luate în calcul, întrucât laboratorul unde ele se practică și se analizează nu este acreditat.

În plus, în timpul controlului au fost identificate cantități importante de produse dezinfectante utilizate la nivelul spitalului privat expirate din anul 2025, dar și unele produse și consumabile expirate încă din anul 2024.

Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.