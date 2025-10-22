Prima pagină » Social » Rogobete, despre spitalul privat din Constanța: DSP a avizat această unitate în afara legii

Rogobete, despre spitalul privat din Constanța: DSP a avizat această unitate în afara legii

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține că DSP Constanța a avizat spitalul privat unde o tânără a murit cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
Rogobete, despre spitalul privat din Constanța: DSP a avizat această unitate în afara legii
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU /MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
22 oct. 2025, 15:18, Politic

Potrivit ministrului, rapoartele întocmite arată că unitatea funcționează improvizat, în condiții improprii.

„Concluziile raportului de control și concluziile raportului Inspecției sanitare de stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcționează improvizat, în condiții improprii, nu este respectată legislația în vigoare și mai grav decât atât Direcția de Sănătate Publică din Constanța a avizat această unitate sanitară și a acordat avizul de funcționare din anul 2009 și până în anul 2025 în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare”, a declarat miercuri Rogobete.

El spune că aceasta este „o acțiune care are o tentă penală” și susține că rapoartele au fost transmise Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție.

Ministrul Sănătății nu s-a pronunțat cu privire la activitatea medicală și a spus că în acest moment Colegiul Medicilor analizează foile pacienților, conduita terapeutică și că vor veni cu un răspuns dacă există sau nu o situație de malpraxis.