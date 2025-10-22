Rogobete, despre spitalul privat din Constanța: DSP a avizat această unitate în afara legii

Potrivit ministrului, rapoartele întocmite arată că unitatea funcționează improvizat, în condiții improprii.

„Concluziile raportului de control și concluziile raportului Inspecției sanitare de stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcționează improvizat, în condiții improprii, nu este respectată legislația în vigoare și mai grav decât atât Direcția de Sănătate Publică din Constanța a avizat această unitate sanitară și a acordat avizul de funcționare din anul 2009 și până în anul 2025 în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare”, a declarat miercuri Rogobete.

El spune că aceasta este „o acțiune care are o tentă penală” și susține că rapoartele au fost transmise Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție.

Ministrul Sănătății nu s-a pronunțat cu privire la activitatea medicală și a spus că în acest moment Colegiul Medicilor analizează foile pacienților, conduita terapeutică și că vor veni cu un răspuns dacă există sau nu o situație de malpraxis.