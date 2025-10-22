Rogobete despre spitalul privat din Constanţa: O improvizaţie care a pus viaţa în pericol

Echipa mixtă formată din Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control al Ministrului Sănătăţii a identificat nereguli majore, printre care paturi neautorizate: deşi avea aviz pentru 3 paturi de ATI, spitalul avea 4 paturi, distribuite în două saloane, spaţii insuficiente: saloanele aveau suprafeţe mult sub minimul legal de 12 metri pătraţi per pat, şi paturi neclasificate: paturile de terapie intensivă nu au fost încadrate în nicio categorie (terapie intensivă, supraveghere post-anestezică sau terapie intensivă intermediară), ceea ce face imposibilă verificarea respectării normativelor de echipamente şi personal.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că unitatea funcţionează din 2009 şi a fost reautorizată anual de Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, deşi nu respecta normele din Ordinul 1500 privind funcţionarea secţiilor de terapie intensivă şi a blocurilor operatorii.

„Nu înţeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcţionare din 2009 până în 2025 cu reevaluare şi reautorizare anuală pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”, a declarat Alexandru Rogobete.

Spitalul din Constanţa ar putea avea aceeaşi soartă ca Centrul de Arşi de la Floreasca şi secţia ATI de la Iaşi, care au fost închise după tragedii şi controale care au relevat nereguli grave.

Ministrul Sănătăţii a tirmis Corpul de Control la Constanţa, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.