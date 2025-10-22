Claudiu Manda, critici la adresa PNL: Luptăm mai degrabă cu lozinci sau cu șantaje

„Sunt mulți colegi care ne întreabă de ce mai suntem la guvernare. Și eu vreau să spun că am tăcut destul. I-am lăsat să ne critice prea mult. Am preluat guvernarea, cu primul ministru PSD, cu un deficit de 9%. Am predat guvernarea cu un deficit de 9%. Dar am arătat că în cadrul acestui deficit se pot face investiții, poate, de 10%, că există resurse și pentru creșterea salariilor, că există resurse și pentru creșterea pensiilor. Și vă spun că nu ar trebui să ne fie rușine cu ce am făcut la nivel guvernamental sau la nivelul administrației publice locale. Suntem într-o situație în care am demonstrat, așa cum spuneam, și la nivel național și la nivel local, și ne luptăm, din păcate, și vedem în ultimele zile, mai degrabă cu lozinci sau cu șantaje. E foarte simplu să vii cu lozinci, „vrem reformă” și „PSD-ul nu vrea reformă”. E foarte greu să spui că vrei să faci ceva și PSD-ul este împotrivă, când de fapt PSD-ul dorește și modernizarea statului, și reforme, dar tot timpul dorește să facem lucrurile așezat, aplicat, nu pe picior, nu pe genunchi, și nu sub șantaj”, spune Claudiu Manda.

El a dat exemplul Ordonanței 52, despre care a spus că a introdus modificări nepractice pentru administrația locală, și a acuzat PNL că a forțat modificarea legii pensiilor fără avizul CSM doar pentru viteză.

„Genul acesta de activitate nu arată că sunt profesioniști, ci mai degrabă că sunt superficiali, că-și doresc să facă totul repede și nu mai cum vor ei. Aici stă un exemplu pe care îl avem acum, cu asumarea legii pentru modificarea pensiilor în justiție. La fel, nu a vrut să aștepte avizul de la CSM, doar ca să fie el repede primul, deși îl bănuiesc că poate că și-a dorit să nici nu treacă. Și atunci mai degrabă nu a vrut să îndeplinească o condiție formală, marele curajos. Am spus că nu vrem să tăcem și nu vrem să mai așteptăm sau să rezolvăm cu șantaj. Dacă nu faceți ca mine, dau repede pe surse că plec de pe poziția de prim-ministru. Dacă vrei să pleci, încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale, dar nu ne sperie. Există un protocol, PNL poate să-și numească repede un alt prim-ministru, putem să continuăm lucrurile pe care le-am asumat în programul de guvernare, dar genul acesta necolegial nu este un lucru pe care să ni-l dorim”, încheie social-democratul.