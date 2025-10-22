Prima pagină » Politic » Grindeanu, atac dur la adresa guvernului Bolojan: Se lucrează la statuia unora în loc să se rezolve pensiile magistraților

Sorin Grindeanu a atacat dur guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând că prioritizarea „statuiei unora și altora” împiedică corectarea excesele pensiilor speciale ale magistraților. El a adăugat ironic că guvernarea ar trebui făcută „cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată”
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur modul în care Ilie Bolojan gestionează sistemul pensiilor speciale pentru magistrați, afirmând că executivul prioritizează „statuia unora și altora” în loc să corecteze excesele.

El a subliniat că nu este normal ca unii magistrați să iasă la pensie la 48-49 de ani cu sume de 7.000–10.000 de euro și a promis că PSD va veni rapid cu o propunere legislativă care să readucă „normalitatea” în sistem, respectând toate controalele de constituționalitate, inclusiv avizele CCR.

„Aceste lucruri se fac ascultând sistemul și vorbind cu Ministrul Justiției, care a trimis observații Guvernului în ultimele săptămâni, dar care nu au fost luate în considerare”, a afirmat Grindeanu, adăugând că modificările vor fi aplicate rapid, „indiferent de spectacolul de sunet și lumini pe care l-au pus la cale unii și alții”.

Liderul social-democrat a lansat și o ironie la adresa premierului: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”.