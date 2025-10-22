Scrisoarea unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire

Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct de vedere financiar, fără precedent în ultimii 30 de ani și că fără acest sprijin aproape 10.000 de persoane nu vor avea încălzire în această iarnă. Situația nu este una singulară în Brad, deoarece și spitalul, dar și alte instituții trec prin aceeași situație.

Amintim că nu este singura situație de acest gen în care primarii cer cu disperare ajutor și trimit scrisori către premierul Bolojan, pentru a primi subvenții pentru producerea energiei termice în sezonul rece 2025-2026 și pentru ca oamenii să nu degere în propriile locuințe.

„Acordarea subvenției pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2025/2026 nu poate fi asigurată din bugetul local, aspect care generează o problemă majoră, prin neasigurarea energiei termice la 4000 de apartamente, spitalul municipal, alte instituții din municipiul Brad. Propunerea de garantare a unui credit pentru societate furnizoare nu este fezabilă având în vedere gradul de îndatorare foarte mare pe care îl are în acest moment unitatea administrativ teritorială Brad, potrivit gandul.ro.

Este necesară acordarea, în regim de urgență, de sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția guvernului pentru asigurarea sumelor necesare în vederea acoperirii necesarului de subvenție pentru energia termică respectiv si echilibrarea bugetului local al municipiului Brad. Cu siguranță, cu o asemenea situație se confruntă toate municipiile care au sistem centralizat de încălzire și în special municipiile cu venituri reduse, fiind necesar în acest moment un demers comun pentru rezolvarea situației grave în care ne aflăm.

Solicităm sprijin din partea conducerii Asociației Municipiilor din România, asa ca în fiecare an, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea depășirii situației deosebit de grave cu care se confruntă municipiul Brad în această perioadă. Precizăm că solicitările Municipiului Brad la ministerele de resort, privind necesitatea rezolvării acestei probleme au primit un răspuns negativ până în acest moment!”, a precizat edilul din Brad în scrisoarea trimisă în atenția premierului.