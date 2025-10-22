Nazare, discuții cu BID despre finanțarea proiectelor care generează dezvoltare durabilă

„BID are rolul de bancă națională de dezvoltare – mobilizează resurse financiare pentru proiecte care contribuie la creșterea economică, modernizarea infrastructurii și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii”, a spus ministrul, pe Facebook.

Potrivit lui Nazare, au fost trasate „obiective clare și termene ferme de acțiune, astfel încât resursele financiare să ajungă rapid acolo unde sunt cel mai necesare”:

la antreprenorii care creează locuri de muncă și inovează în sectoare cheie ale economiei

la autoritățile locale, pentru dezvoltarea infrastructurii moderne: drumuri, școli, spitale și servicii publice

la companiile de utilități care susțin rețelele de apă, canalizare și energie

În acest fel, BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care:

vor fi sprijinite peste 26.000 de IMM-uri în următorii trei ani, prin finanțări estimate la 12,6 miliarde lei, destinate investițiilor, digitalizării și tranziției verzi

în următorii trei ani, prin finanțări estimate la 12,6 miliarde lei, destinate investițiilor, digitalizării și tranziției verzi vor fi oferite garanții de 2,2 miliarde lei pentru proiectele autorităților locale și ale companiilor publice, facilitând astfel accesul la credite și accelerarea investițiilor în comunități

pentru proiectele autorităților locale și ale companiilor publice, facilitând astfel accesul la credite și accelerarea investițiilor în comunități va fi asigurată finanțarea directă și asistență tehnică pentru investițiile publice, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, pentru a crește calitatea și sustenabilitatea proiectelor

„Un exemplu concret de proiect deja lansat este Fondul de Participare Regională, în valoare de 233 milioane euro, dedicat IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est și București-Ilfov.

Prin acest fond, BID oferă finanțări avantajoase, cu grant de până la 40%, pentru firmele care investesc în producție, digitalizare, energie verde sau extinderea activității. Utilitatea acestui fond este dublă: reduce costul finanțării pentru antreprenori și stimulează dezvoltarea economică regională, contribuind la reducerea decalajelor dintre regiuni”.

Nazare a cerut „accelerarea lansării noilor instrumente până la finalul anului 2025, astfel încât efectele lor să fie vizibile în economie încă din 2026 – prin investiții noi, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității companiilor românești”.

Obiectivul imediat al Băncii de Investiții și Dezvoltare este susținerea economiei reale, prin finanțarea proiectelor care generează valoare și dezvoltare durabilă.