Premierul Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit marţi pe Kang Hoon Sik, şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea, aflat în vizită oficială la Bucureşti, însoţit de o delegaţie formată din oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai unor companii sud-coreene din domenii strategice.

Întâlnirea are loc într-un moment simbolic, în care România şi Republica Coreea marchează 35 de ani de relaţii diplomatice, eveniment care confirmă soliditatea şi continuitatea parteneriatului dintre cele două state.

Discuţiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale în cadrul parteneriatului strategic România – Republica Coreea, părţile subliniind relaţiile tradiţionale de prietenie şi dialogul politic constant. Republica Coreea este primul partener strategic al României din regiunea Asia-Pacific.

Vizita delegaţiei sud-coreene a avut ca obiectiv identificarea de noi oportunităţi de colaborare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investiţiile sud-coreene în producţia de echipamente militare şi pe dezvoltarea de proiecte comune de tehnologie avansată.

Premierul Ilie Bolojan a amintit că România are deja în derulare un contract cu Hanwha Aerospace pentru achiziţia şi producţia de obuziere autopropulsate K9 „Thunder”, exprimând totodată interesul Guvernului pentru extinderea cooperării cu parteneri sud-coreeni în domeniul apărării, precum şi în sectoare economice şi tehnologice de interes comun.

Şeful Guvernului a prezentat şi priorităţile privind modernizarea forţelor armate şi utilizarea instrumentului financiar european SAFE pentru finanţarea programelor de înzestrare şi a capacităţilor de producţie din industria naţională de apărare. Ilie Bolojan a subliniat că accesarea acestor fonduri va respecta criteriile Uniunii Europene, inclusiv cele privind transparenţa şi eficienţa cheltuirii fondurilor publice.

Ambele părţi au convenit să continue dialogul bilateral şi cooperarea tehnico-economică, în vederea consolidării parteneriatului strategic România – Republica Coreea şi a creşterii investiţiilor sud-coreene în ţara noastră.

La întâlnire au mai participat Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ionuţ Moşteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale, şi Dragoş Hotea, secretar de stat.