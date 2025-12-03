Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. „Funcționarul onest este România care funcționează”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) acuză executivul că transformă funcționarii publici în „vinovatul de serviciu pentru dezechilibrele bugetare create prin decizii politice hazardate”.

Angajații susțin că retorica „statul gras”, „povara bugetară” și „problema costurilor” este folosită de aproape două decenii pentru a manipula opinia publică.

„Dacă Guvernul își asumă decizia de diminuare a salariilor bugetarilor, atunci trebuie să își asume și consecințele”, avertizează sindicaliștii în comunicatul emis miercuri.

Aceștia anunță că vor demara proceduri pentru proteste legale, inclusiv „acțiuni care pot duce la suspendarea activității unor structuri esențiale, între care și ANAP, precum și la imposibilitatea desfășurării, în condiții normale, a ședințelor de Guvern”.

SAALG îi reamintește premierului că a promis în campanie „o guvernare onestă, fundamentată pe dialog” și îi cere „abandonarea imediată a oricărui demers de diminuare a veniturilor” și „deschiderea unui dialog real” prin întâlniri directe.

Ei critică practica începută în 2009 și continuată, „indiferent de cine guvernează”.

Sindicaliștii susțin că „adevărații vinovați pentru dezechilibrele bugetare nu sunt lucrătorii din administrația publică, ci deciziile politice hazardate și politizarea excesivă a structurilor guvernamentale”.

SAALG compară situația cu „sindromul broaștei fierte”, unde administrația publică este atacată „lent, dar sigur”, prin măsuri aparent minore care, adunate, duc la „vulnerabilizarea instituțiilor publice”.

„Politicul strivește tot mai des funcția publică”, acuză comunicatul, subliniind că funcționarii neînregimentați politic „dau coerență și stabilitate instituțiilor publice” și ar trebui să rămână independenți, „asemenea justiției”.

Sindicaliștii cer suspendarea măsurilor „până la realizarea unei analize detaliate a impactului lor”, avertizând că „orice reformă făcută împotriva oamenilor care asigură funcționarea statului este o reformă sortită eșecului”.

„Funcționarul onest nu este dușmanul României. Funcționarul onest este România care funcționează. NOI NU suntem EI”, mai spun sindicaliștii.