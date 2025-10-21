Marian Godină, mesaj dur pentru Bolojan și Predoiu: Ce ați zice dacă v-ar obliga cineva să fiți ministru pe 7.000 de lei lunar?

Cu toate că, potrivit ANI, polițiștii pot desfășura și muncă plătită atâta timp cât nu are legătură cu serviciul, Marian Godină reclamă că, potrivit „interpretărillor MAI”, polițiștii care au aviz de poliție judiciară nu pot presta alte munci, decât cele creative, literare sau artistice, și nu-și pot înființa PFA-uri.

Godină s-a declarat indignat de această decizie, reclamând că și vor să muncească și să obțină venituri în plus, iar statul nu le permite.

„Stimați domni puși pe colectat bani și din piatră seacă, țipând de dimineața până seara că nu sunt bani la buget.

Sunt sute, poate mii de polițiști care, dorind să fie în plină legalitate, și-au făcut PFA uri și activează ca instructori de fitness, conducători auto pe Uber sau alte firme, Glovo sau alte firme, diferite alte activități care nu au absolut nicio legătură cu jobul lor de polițiști și care îi face să fie mult mai relaxați în profesia lor, nemaiavând grija banilor. Pentru că muncesc ca să aibă. Niciun om nu dă un randament mai bun decât cel care nu are grija banului. Ăla vine la job motivat și cu chef de muncă.

Și, ce vă interesează pe voi cel mai mult, ahtiați după bani fiind, oamenii ăștia plătesc taxe și impozite ca să aveți voi să acoperiți criza și să vi-i îmbuibați pe ăia pe care încă nu i-ați deranjat cu tăieri, căci vă e mai lejer să loviți în cei mici și fără apărare.

Vă întreb, domnilor Bolojan și Predoiu, colegul meu polițist care are PFA și lucrează ca instructor de fitness în timpul liber ce va face după ce își va închide PFA-ul? Va sta acasă cu picioarele în sus citind ziarul pentru că nu îl lăsati voi să muncească și îl obligați să fie sărac?

Vă zic eu, va continua să facă ceea ce face, doar că va încasa banu’ fără să mai taie chitanțe și nu va mai da statului nimic. Și, dați-mi voie să cred, că va fi tare greu ca cineva să-i demonstreze asta și că nu va fi prins niciodată. Și va face asta pentru că voi îl împingeți să facă asta, din nepăsare și incompetență, pentru că nu sunteți în stare să faceți ceva bun și ușor. Apoi vă plângeți că nu sunt bani. Păi mai tăiați de pe undeva, că de tăiat știți. Apoi vă mirați când vă uitați în sondaje și vedeți că oamenii ajung să creadă în industria calului.