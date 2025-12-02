O lună a bucuriilor, dar și a tensiunilor: Mercur în Scorpion schimbă ritmul lui decembrie

Energia guvernată de Ora Planetară a lui Mercur și amplificată de tranzitul său prin Scorpion poate genera tensiuni, negocieri dure, comunicare acidă și situații ascunse care ies treptat la lumină. În plan social, relațiile pot deveni instabile sau motivate de interes.

Mercur guvernează și sănătatea, astfel încât e nevoie să fim ceva mai atenți la nevoile noastre în ceea ce privește imunitatea.

La nivel mundan este un aspect nerabadator, toată lumea așteaptă ceva, un răspuns, o decizie.

În energia benefică este aspect bun pentru călătorii, pentru sărbătoare și pentru cadouri.

Ascendentul este în Leu și ne arată ca evoluția se face prin adevărata, lumina și întoarcerea la copilărie. Ne îndeamnă să ne bucurăm de viață, la iubirea față de noi și față de ceilalți.

Predominant lunii decembrie este sub energia Săgetătorului, reprezentând vacanțe, aventuri, explorare, experiențe.

Avem multă energie de foc, Ascendent în Leu, Luna in Berbec si multe planete în Săgetător. Cu atâta foc sperăm să nu avem surprize în ceea ce reprezintă incendiile, foc armat sau revolte bruște.

Dincolo de această energie de foc a lunii decembrie, vedeta lunii este Lilith, care și ea se mută pentru 9 luni în semnul Săgetătorului.

Cine este Lilith?

Conform mitologiei este energia feminină nesupusă, prima soție a lui Adam. Este femeia care care nu se vede mai prejos decât bărbatul. Însă în studiul profund este mult mai profundă energia ei.

Lilith este numele pe care noi l-am folosit și îl folosim în cântecul de leagăn – Lilleby. Este numele Elisabeth, Lilibeth. Se spune ca este protectoarea pruncilor, a ființelor pure. Chiar și a pruncilor nenăscuți, ea însăși pierzând prima sarcină pe care a avut-o cu Adam. Asta fiind și adevăratul motiv pentru care el a izgonit-o.

Abandonată fiind și în suferință a vrut să afle numele lui Dumnezeu pentru a-l face pe Adam să o adore. Însă Dumnezeu supărat a trimis-o în zonele tenebroase, dându-i o sarcină: să testeze capacitatea de evoluție a oamenilor depășind fricile.

Lilith își pune “sămânță” doar acolo unde găsește pământul fertil, slăbiciune și vulnerabilitate. Ea scoate din inconstientul nostru cele mai adânci frici și să nu uităm ca frica ne paralizează, însă depășită este evolutivă. Lilith ne face din inconștienti- conștienți.

Ea este Steaua întunecată, energia feminină înlănțuită de zeci de mii de ani. În aspectul ei de lumină este senzualitatea, feminitatea profundă, femeia misterioasă, fascinatoare, este femeia frumoasă, diafană.

Odată cu înlănțuirea ei s-a creat și “Complexul lui Lilith”. La bărbați este prin manifestarea judecății “E frumoasă, dar…”, “Este doar un obiect sexual”. Sau sunt speriați de femeia deșteaptă, care are dezvoltate capacitățile supramentale a înteligentei emoționale și a celei raționale. Femeia intuitivă, femeia mag, citită.

La femei este și mai puternică. Ele între ele,” suratele” aruncă cu judecăți și prejudecăți, invidii, mizerii și frustrări. Sunt acele femei care nu își fac Menirea proprie, ci se agăță de menirea altcuiva, care în loc să le pese de propria dezvoltare, se ocupă de a arunca cu “noroiul propriu” în cei care au capacitatea de a merge pe drumul propriu.

Exemple ale celor care au creat “Complexul lui Lilith”: Maria Magdalena, Malena (filmul cu Monica Bellucci).

Însă cel mai palpabil și recent eveniment ce a creat în masă “Complexul lui Lilith “- JLo la Bucuresti. Asta asa ca sa ne facem o idee despre ce înseamnă această manifestare ce este în opoziție cu admirația, iubirea și viața însăși.

Din 27 martie 2025 Lilibeth a fost sub semnul ei de domiciliu, în Scorpion, având puterea să își “facă de cap”. Mai stă aici puțin până pe 19 decembrie.

Ce a manifestat în ultimele 9 luni?

– sexualitatea prost înțeleasă

– ⁠sexul pentru beneficii – nu se mai pune accent pe relație ce înseamnă iubire și responsabilitate

– ⁠bani ilegali

– ⁠manipulări financiare

– ⁠a adus frica de pierderi- teritoriale, financiare sau de ce nu de libertate

În energia de lumină a adus:

– percepții, intuiție puternică

– clarvedere

– ⁠clarauditie

– ⁠secrete adânci ieșite la suprafața apei adânci și necunoscute

Din 20 decembrie și până pe 14 septembrie 2026, Lilith se mută sub semnul Săgetătorului, unde se simte Căzută, neajutorată.

Ce poate aduce în următoarele 9 luni:

– lipsa de sens

– lipsa adevărului

– e nevoie să avem bază pentru intenții și să fim motivați

– ⁠poate aduce decizii negândite în relații

– ⁠sex prin manipulanți spiritual

– ⁠frustrați în călătorii sau blocaje

– ⁠în ceea ce reprezintă studiile superioare- așteptări care nu sunt conforme cu efortul depus

– ⁠aduce rebeliune, contestarea interdicțiilor și a dogmelor

– ⁠frica de înșelat în relații

La nivel mundan putem auzi de scandaluri sexuale cu implicarea persoanelor politice.

Pot apărea noi “guru” care tânjesc să aibă omenirea la picioare.

Lilith aici poate aduce prejudecăți, bârfe, minciuni, ipocrizie, mai ales spirituală.

Cum o îmblânzim?

E nevoie să înțelegem ca fiecare are propriul adevăr, datorită propriilor experiențe.

E important să dăm sens vieții, să punem în practică doar ceea ce este important și să nu mai pierdem timpul cu persoane care ne usucă de energie.

Si cel mai important să înțelegem: Ca doar propriul adevăr ne vindecă de răni și ca nimeni nu dețin adevarul absolut!

Provocările lui Lilith pentru fiecare semn zodiacal

Berbec

Poate aduce frica de explorare, de aventură. Aveți curajul să studiați, să susțineți examene. Călătoriți și nu intrați în dogme spirituale.

Taur

Poate apărea frica de conectare la propriile sentimente și frica de a pierde bani, bunuri. Învață să fiți mai detașați cu viața.

Gemeni

Poate apărea frica de a intra intr-o relație de iubire sau puteti pierde în relație dacă nu vă lăsați de manipulare. Nu mai negociați orice.

Rac

Poate apărea frica de schimbare. E bine să vă reconfigurată rutină vieții și să nu mai stați în confort. Atenție la ipohondrie!

Leu

Poate apărea frica de a deveni părinți. E nevoie să depășiți limitele confortului, pentru ca un copil înseamnă evoluție. Pot apărea și aici frici relaționale. Mergeți pe calea inimii.

Fecioară

Poate apărea frica trecutului. Să vă agățați prea mult de ceea ce a fost și să nu observați ce vă rezervă viitorul. Depășiți ceea ce vor altii pentru voi și faceți-vă propriul drum.

Balanță

Poate apărea frica de exprimare. Cel mai bine în astea 9 luni este să citiți, să studiați și să aveți curajul să spuneți ceea ce aveți de spus.

Scorpion

Poate apărea frica ca nu mai faceți suficienți bani. Scoateți din cutia proprie de valori, comorile proprii, talanții cu care v-ați născut și vor veni bani către voi.

Săgetător

Poate apărea frica de propria umbră. Atenție la invidiile pe care le manifestați ca se vor întoarce către voi precum un bumerang. Focusati-vă pe voi, pe santate și lăsați “capra vecinului “.

Capricorn

Poate apărea frica de ceea ce cred alții despre voi. Si de când vă pasă vouă. Urmăriți-vă propriul scop și conectați-vă la propria intuiție.

Vărsător

Poate apărea frica de socializare, pentru ca ați fost dezamăgiți de prieteni. Fiți mai atenți în cele 9 luni și faceți curățenie.

Pești

Poate apărea frica de autorități, de șef sau de ce nu de propria evoluție. Depășiți aceste temeri și mergeți pe calea voastră.