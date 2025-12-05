Istoric: cum s-a votat în București la ultimele alegeri pentru Primăria Capitalei și ce știm despre prezență

Locuitorii Capitalei sunt așteptați – pentru a șaptea oară în aproximativ un an și jumătate – în secțiile de vot, de data aceasta pentru a vota un nou primar general, după ce câștigătorul de la alegerile din iunie anul trecut, Nicușor Dan, a fost ales șef al statului prezidențialele din acest an.

Primarul desemnat câștigător în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie, va avea un mandat mai scurt decât aleșii instalați în funcție după alegerile din iunie anul trecut, respectiv mai puțin de trei ani, până la termenul din 2028.

Din iunie 2024 au fost 8 tipuri de alegeri la care bucureștenii au putut să își exercite dreptul constituțional:

Locale + europarlamentare (9 iunie 2024)

Prezidențiale (turul 1) + referendum local (24 noiembrie 2024)

Parlamentare (1 decembrie 2024)

Prezidențiale (tur 2, anulat) – (8 decembrie 2024)

Prezidențiale (turul 1) – (4 mai)

Prezidențiale (turul 2) – (18 mai)

Conform celor mai recente statistici publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), numărul de alegători înscriși în Registrul electoral la data 11 noiembrie 2025 pentru circumscripţia electorală nr. 42 a municipiului Bucureşti este de 1.782.163.

Ce și unde votează bucureștenii

Locuitorii cu drept de vot, care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv au dreptul de a alege primarul general al municipiului București, numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României.

Buletinul de vot pe care îl vor primi bucureștenii duminică, 7 decembrie, include 17 candidați din care să își aleagă preferatul pentru a ocupa funcția de primar general. Validarea și ordinea de pe buletine au fost finalizate înainte de retragerea anunțată de doi dintre ei, respectiv independenții Vlad Gheorghe și Orlando Teordorovici.

Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00.

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Galeria primarilor generali ai României de după Revoluție

Duminică are loc al treilea tur de scrutin parțial din Capitală, din 1992 în prezent. Cei doi primari care au câștigat mandatele în urma alegerilor parțiale au fost Viorel Lis, în 1998, și Adriean Videanu, în 2005.

Primari generali aleși și interimari din 1992 în prezent:

1992: Crin Halaicu (CDR)

1996: Victor Ciorbea (CDR) – (iunie – decembrie 1996 – numit premier)

Interimar: Viorel Lis – ianuarie 1997 — noiembrie 1998

1998: Viorel Lis (PNȚCD) – alegeri parțiale

2000: Traian Băsescu (PD)

2004: Traian Băsescu (Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD) (iunie — decembrie 2004, ales președinte)

Interimar: Răzvan Murgeanu (decembrie 2004 – aprilie 2005)

2005: Adriean Videanu (Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD) – alegeri parțiale

2008: Sorin Oprescu (PSD/Independent)

2012: Sorin Oprescu (PSD/Independent) (2012— septembrie 2015)

Interimari:

Ștefănel Dan Marin (septembrie 2025– noiembrie 2015)

Ioan-Răzvan Sava (noiembrie 2015 – iunie 2016)

2016: Gabriela Firea (PSD)

2020: Nicușor Dan (Independent)

2024: Nicușor Dan (Independent) (2024 – mai 2025, ales președinte)

Interimar: Stelian Bujduveanu (mai 2025 – prezent)

Cele mai „strâse” rezultate și cea mai mare prezență la vot

Primii doi clasați la alegerile locale în ultimul sfert de secol:

Alegeri 2000:

Traian Băsescu: 51,62%

Sorin Oprescu: 50,22%

Alegeri 2004

Traian Băsescu: 51,23%

Adrian Năstase: 48,77%

Alegeri 2008

Sorin Oprescu: 56,55%

Vasile Blaga: 43,44%

Alegerile 2012:

Sorin Oprescu: 54,79%

Silviu Prigoană: 17,12%

Alegeri 2016:

Gabriela Firea: 42,97%

Nicușor Dan: 30,52%

Alegeri 2020

Nicușor Dan: 42,81%

Gabriela Firea: 37,97%

Alegeri 2024

Nicușor Dan: 47,94%

Gabriela Firea: 22,17%

Prezența la vot la alegerile locale la termen, conform statisticilor electorale, a fost în scădere cu 15% din 1992 până în 2024:

2024 – 49,55%

2020 – 45,57%

2016 – 48,14%

2012 – 56,26% (din 2012 se votează într-un singur tur la locale)

2008 – 48,84% (primul tur); 48,36% (turul 2)

2004 – 54,26% (primul tur); 50,25% (turul 2)

2000 – 50,86% (primul tur); 46,97% (turul 2)

1996 – 58,73% (primul tur); 52,95% (turul 2)

1992 – 65% (primul tur) – Prezență – record postdecembristă, 50% (turul 2)

În ceea ce privește Capitala, prezența a fost mai redusă decât media națională. Prezența la ultimele trei scrutine locale a fost de:

2024 – 41,19%

2020 – 36,72%

2016 – 33,23%

(Sursa: AEP/Rezultate vot)