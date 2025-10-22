Singurul sector unde s-ar putea mări TVA-ul. Decizia va fi luată la începtul lunii viitoare. Bolojan avertiza acest lucru încă din vară

Subiectul menținerii sau majorării TVA-ului pentru HORECA va fi discutat de oficialii statului la începtului lunii noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la un eveniment Profit.

”Suntem în continuare în analiză în privința sectorului HoreCa și în discuții cu reprezentanții Comisiei. Estimez că undeva în jurul Consiliului Ministrului de Finanțe, din noiembrie, se va discuta din nou acest subiect. Până atunci încă nu am luat o decizie în această privință. Este pending, e în analiză și depinde foarte mult de discuțiile pe care le vom purta în perioada următoare și, bineînțeles, inclusiv de discuțiile pe care le vom avea pentru proiecția bugetară pe 2026”, a spus ministrul Nazare.

De ce depinde decizia?

Analiza este la ANAF, potrivit ministrului, iar decizia va avea în vedere evoluția încasărilor la buget din domeniu.

”ANAF-ul analizează execuția, evoluțiile, încasările din sectorul HoreCa în această perioadă, le compară cu perioadele anterioare, astfel încât să avem toate datele”, a spus ministrul la evenimentul Profit.

Ce spunea Bolojan despre TVA-ul în Horeca

Luna trecută, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA”.

„Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA (la același nivel, n.r.). Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa, și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, spunea Bolojan în luna septembrie.

HORECA avertisment pentru Guvern: „Este cod roșu pentru turism și HoReCa”

Patronii români din HoReCa, reuniți în toate cele trei federații patronale reprezentative în acest domeniu, s-au coalizat pentru a cere Guvernului Bolojan să mențină actuala cotă de TVA de 11% pentru sectorul ospitalității.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA” – se arată într-un mesaj comun, transmis de cele 3 organizații de patroni HoReCa: FPIOR, HORA și FIHR.

Reprezentanții industriei avertizează că o majorare a TVA la 21% va însemna „faliment în lanț pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, toate consecințele însemnând reducerea veniturilor la bugetul de stat”

Patronii din HoReCa se plâng că „datele recente confirmă declinul” consumului din sector.