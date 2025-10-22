Șeful Statului Major al Apărării a făcut anunțul: Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru unul

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, concluziile exercițiului de mobilizare a rezerviștilor, desfășurat săptămâna trecută în București și Ilfov.

În cadrul conferinței, Gheorghiță Vlad a fost întrebat dacă România va intra sau nu în vreun război și a clarificat anumite aspecte.

„În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus, în schimb, că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului”, a subliniat șeful Statului Major al Apărării.

În cadrul conferinței de presă, generalul Gheorghiță Vlad a clarificat și dacă România va trimite militari în Ucraina, în contextul războiului Rusiei.

„Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Și nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a subliniat Gheorghiță Vlad.

Concluziile exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX B-IF-25 -, desfășurat săptămâna trecută, arată că aproximativ 83% din rezerviștii din București și Ilfov mobilizați pentru exercițiu s-au prezentat la ordin.