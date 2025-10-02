Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de 185 de prizonieri de război

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 185 de prizonieri de război fiecare, a anunţat Moscova joi. Aceasta este una dintre puţinele domenii în care cele două ţări încă cooperează după mai bine de trei ani şi jumătate de război .

„185 de militari ruşi au fost repatriaţi de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. În schimb, au fost predaţi 185 de prizonieri de război ai forţelor armate ucrainene ”, a declarat Ministerul rus al Apărării pe Telegram, adăugând că 20 de civili au fost, de asemenea, transferaţi la Moscova.

Schimbul de prizonieri a fost confirmat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că soldaţii, ofiţerii armatei, ofiţerii Gărzii Naţionale şi grănicerii au putut să se întoarcă în Ucraina.

El a menţionat că printre aceştia se numără militarii care au participat la apărarea oraşului Mariupol în timpul asediului devastator din 2022 şi cei detaşaţi la centrala nucleară de la Cernobîl, care a fost ocupată pentru scurt timp la începutul invaziei ruseşti.

Cele două părţi beligerante au făcut schimb de mii de prizonieri în acest an, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul a trei runde de discuţii directe la Istanbul, din mai până în iulie, care au fost singurul rezultat concret.

Poziţiile celor două părţi cu privire la condiţiile de pace, stabilirea unui armistiţiu sau chiar o întâlnire între liderii lor continuă să fie diametral opuse, iar negocierile se află în prezent într-un impas.