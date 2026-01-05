Prima pagină » Breaking News » Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție

Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție pentru a fi dus în fața instanței din New York. Președintele din Venezuela a fost urcat într-un convoi în jurul orei locale 7.00. Autoritățile americane au schimbat ora inițială.
Petru Mazilu
05 ian. 2026, 14:22, Știri externe

Vehiculele care îl transportau pe Nicolas Maduro au plecat din centrul de detenție din SUA unde a fost ținut în noaptea de duminică spre luni, potrivit Sky News.

Maduro urmează să apară în fața tribunalului federal din Manhattan. El are cătușe la mâini și este bine păzit. Soția nu îl însoțește. Totuși, și ea urmează să apară în fața instanței.

Potrivit procurorului general al SUA, Pam Bondi, Maduro se confruntă cu acuzații de conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de arme de foc și conspirație pentru deținerea de arme, terorism și corupție.

Maduro a fost reținut sâmbătă în timpul unui raid militar la Caracas, care a stârnit îngrijorarea internațională și a aruncat Venezuela în incertitudine. Oficialii administrației Trump au descris arestarea ca o acțiune de aplicare a legii pentru a-l trage la răspundere pe Maduro pentru acuzațiile penale formulate în 2020.

