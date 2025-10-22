Bolojan: România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale

„Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României”, a spus Bolojan.

„După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile și 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase. Aceste fonduri vor merge către investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației”.

Bolojan a explicat că prin această aprobare România a obținut „menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune din județele Gorj și Hunedoara, precum și a celor din Craiova și Râmnicu Vâlcea”, măsură care „asigură stabilitatea sistemului energetic național și păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă”.

„Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic național, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie și agent termic și înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone. În același timp, România își continuă tranziția energetică prin investiții în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice și capacități de stocare. Revizuirea era necesară întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, din păcate, nu au fost îndeplinite”.

El a menționat că revizuirea a fost necesară întrucât „o parte dintre jaloanele și termenele asumate nu au fost îndeplinite”, iar prioritatea a fost „menținerea unor termene realiste și păstrarea fondurilor nerambursabile de 13,5 miliarde de euro”.

Decizia Comisiei Europene, un pas important pentru recâștigarea credibilității în fața partenerilor europeni

„Unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare. Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârșitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investițiile care să le înlocuiască nu au fost realizate și, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranța asigurării producției de energie necesare României”.

Potrivit lui Bolojan, acordul reprezintă un pas important pentru recâștigarea credibilității în fața partenerilor noștri europeni. Acesta a mai precizat că „termenele și condițiile negociate vor trebui respectate de Guvern, de ministere și de autoritățile locale, în așa fel încât să nu pierdem granturile europene destinate României. În felul acesta, îi respectăm și pe cetățenii țării noastre”.

„România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale, aducând beneficii directe pentru cetățeni, prin simplificarea regulilor și menținerea investițiilor în spitale, infrastructură, energie verde și digitalizare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în aceste negocieri pentru munca din ultimele luni. A fost o negociere dificilă, dar condusă cu profesionalism și argumente solide, care a adus un rezultat bun pentru România”, a conchis Bolojan.