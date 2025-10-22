Prima pagină » Politic » Rogobete către DSP: Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni

Rogobete către DSP: Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un apel către Direcțiile de Sănătate Publică din țară. Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni, a declarat el.
Rogobete către DSP: Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 oct. 2025, 15:33, Politic

Apelul ministrului Sănătății a fost lansat miercuri în timpul unei conferințe de presă.

„Fac un apel către direcțiile de sănătate publică, nu mai avizați unități sanitare publice sau private dacă nu respectă normativul deoarece mor oameni”, a spus Alexandru Rogobete.

În cadrul conferinței, ministrul a prezentat măsurile luate în cazul unității medicale privare din Constanța unde o pacientă de 29 de ani a murit după ce a născut.

Ministrul Sănătății a mai spus că în ministerul pe care-l conduce a fost creat un grup de lucru pentru a realiza o platforma digitală. Aceasta va verifica modul în care direcțiile de sănătate publică avizează funcționarea unor unități medicale. Astfel, se încearcă schimbarea modului în care sunt acordate autorizațiile și avizele sanitare.