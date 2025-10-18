Alexandru Rogobete: S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași

„S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări – faza a doua – pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, un proiect uriaș pentru întreaga regiune”, a notat Alexandru Rogobete, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit ministrului proiectul integral are o valoare de 3.23 miliarde de lei, faza a doua are o valoare de 1.69 lei, proiectului având o suprafață de peste 200.000 mp și o capacitate de 850 de paturi.

„Astăzi (n.r. sâmbătă), Spitalul Regional de Urgențǎ de la Iași intră în faza de construcție.”, a mai comunicat Rogobete.

Privind celelalte spitale județene, ministrul Sănătății a notat: „La Craiova, lucrările sunt deja în desfășurare. Iar la Cluj, ne aflăm aproape de finalul licitației – sper ca în prima parte a anului viitor să semnăm și acolo contractul de execuție”.