Parteneriat strategic pentru sănătate. Doi miniştri români la sediul Băncii Mondiale din Washington

Discuţiile au vizat continuarea reformelor din sistemul de sănătate, digitalizarea serviciilor medicale, accelerarea investiţiilor în infrastructură şi dezvoltarea de parteneriate publice-private pentru modernizarea spitalelor.

Alexandru Rogobete a anunţat pe reţelele de socializare că printre proiectele derulate împreună cu Banca Mondială se numără centrele pentru pacienţi cu arsuri din Timişoara, Târgu Mureş şi Bucureşti (Spitalul „Grigore Alexandrescu”), precum şi pregătirea construcţiei unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală.

„O parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care: Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an, Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor, Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor. Totodată, am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Bucureşti, o investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare”, a scris Alexandru Rogobete.

„Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială şi Statele Unite ale Americii este unul strategic şi esenţial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, a precizat Rogobete.