Explozie în Capitală. Rogobete: Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică

Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică, declară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre răniții exploziei din Rahova.

La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență, a spus Rogobete, la Digi 24.

Cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 12 și 17 ani.

Întrebat dacă copilul de 12 ani este în stare gravă, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce acestea sunt evaluați în unitățile de primii urgente”.

Întrebat, de asemenea, dacă au fost luate măsuri suplimentare la spitalele unde ajung răniții, ministrul a răspuns afirmativ: „Da, toate aceste spitale funcționează sub cod alb de urgență, toate resursele materiale și umane sunt direcționate către această situație. Sigur că dacă numărul de victime va crește vom extinde numărul de spitale care vor funcționa sub regim de cod alb de urgență”.

Între timp, centrul operativ pentru situații de urgență din Ministerul Sănătății este în legătură cu celelalte spitale, chiar dacă nu sunt de urgență pentru a putea redirecționa și prelua pacienții de la nivelul Capitalei pentru a nu afecta aceste situații medicale de urgență care apar.