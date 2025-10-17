Explozie pe Calea Rahovei. Pompierii caută alte victime cu ajutorul unei drone

Pompierii au ridicat în aer o dronă pentru a căuta alte posibile victime, dar și pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate de explozia de la un bloc din Calea Rahovei.

„În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF”, anunță IGSU.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

Într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 8 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.