Camionetă încărcată cu lemne, implicată într-un accident în Timiș. Elicopterul SMURD intervine

ISU Timiș a anunțat că sâmbătă, în jurul orei 15:55, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în localitatea Chevereșu Mare.

La fața locului s-au deplasat opt pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare grea. În sprijin, a fost alocată o ambulanță SAJ și a fost alertat elicopterul SMURD.

În accident au fost implicate două persoane care se aflau într-o camionetă ce transporta lemne. Autovehiculul a părăsit șoseaua și s-a lovit de un copac. În urma impactului, un tânăr de 16 ani, pasager în mașină, a rămas încarcerat.

Ulterior, tânărul a fost transportat la spital cu elicopterul. Șoferul camionetei a fost evaluat medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.