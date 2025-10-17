Reacția Patriarhiei după tragedia de pe Calea Rahovei: Preoții, pregătiți să ajute familiile afectate

„Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii. În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de această nenorocire. Preoții parohiilor din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele”, arată sursa citată.

„Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor ce și-au pierdut viața, pentru grabnica vindecare a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndurerate”, reiese din comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece.