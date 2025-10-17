Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Planul alb de urgență va fi dezactivat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că planul alb de urgență, activat în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, urmează să fie dezactivat deoarece autoritățile nu se așteaptă la victime suplimentare.

„Planul alb de urgență va fi dezactivat în maxim 15 minute de către Ministerul Sănătății pentru că nu așteptăm victime suplimentare. Acestea sunt informațiile primite de la echipajele de urgență aflate în momentul de față acolo”, a spus Rogobete, vineri, la B1 TV.

Privind colaborarea cu celelalte instituții, ministrul a afirmat: „Celula de crize și toată această activitate integrată de coordonare a decurs excelent. Sigur că colaborarea mea cu dr. Raeda Rafat și cu DSU este una bună. Și în toată această perioadă, în toate aceste ore, am comunicat permanent cu dr. Raeda Rafat, cu colegii de la DSU, cu premierul României Ilie Bolojean și cu președintele țării”.

Anterior, acesta a mai afirmat: „În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București”.