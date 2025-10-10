Rogobete anunță controale în cabinetele medicale cu săli de operație improvizate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri seara, la Digi24, că va începe controale de urgență în toate cabinetele medicale care dispun de săli de operație improvizate, în special în cele situate la parterul blocurilor.

„Voi demara un control care va verifica toate blocurile operatorii din astfel de locuri. Și sper să avem un raport disponibil săptămâna viitoare”, a declarat ministrul.

Rogobete a precizat că procedura nu va dura mult, deoarece nu există un număr mare de astfel de cabinete.

Ministrul a subliniat că obiectivul este realizarea unei mapări complete a acestor spații medicale. „Dorim să facem o mapare. Dacă vor fi găsite nereguli, operatorii vor fi sancționați sau chiar închis”, a avertizat Rogobete.

Ministrul a explicat că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) funcționează după un normativ foarte bine stabilit.

„Fiecare salon trebuie să aibă chiuvetă, echipamente minimale. La fel este și pentru sălile de operație care funcționează în afara spitalului”, a precizat ministrul.

Pentru a se asigura că normele sunt respectate, Ministerul Sănătății a trimis o actualizare a ordinului care reglementează aceste spații. „Orice fel de sală de operație trebuie să dispună de un pat bine dotat pentru a sprijini pacientul dacă situația se complică”, a subliniat Rogobete.

Ministrul a atras atenția asupra unei probleme serioase: „Există un număr important de cabinete la parterul blocurilor, unde au o sală de operație improvizată, care nu asigură echipamentele necesare”.