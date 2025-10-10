Ministrul Sănătății: Indicatorii de performanță pentru spitale, incluși în pachetul 2 de reforme

Alexandru Rogobete anunță actualizarea indicatorilor de performanță după 14 ani și introducerea feedback-ului pacienților în evaluarea spitalelor și medicilor.

Rogobete a anunțat că pachetul 2 de reforme în sistemul sanitar va include actualizarea indicatorilor de performanță pentru spitale, primele modificări după 14 ani, și introducerea evaluării făcute de pacienți ca criteriu în aprecierea unităților medicale și a medicilor.

„În pachetul doi introducem indicatorii de performanță. Aceștia există și acum, dar nu s-au mai schimbat de 14 ani”, a declarat ministrul la Digi24.

Noutatea acestor criterii constă în faptul că vor fi aprobate la nivelul Ministerului Sănătății și se vor aplica în mod uniform tuturor spitalelor, indiferent de forma de organizare sau de subordonare. Indicatorii minimali vor fi stabiliți de Ministerul Sănătății.

O componentă complet nouă o reprezintă introducerea feedback-ului pacientului în evaluarea spitalelor. „Impresia pacientului va fi cuantificată într-un indicator numeric”, a explicat Rogobete.

Se lucrează la formulare care vor fi disponibile în format online, prin SMS sau tipărit. Evaluările se vor raporta la Ministerul Sănătății, iar la finalul fiecărui an va fi transmis setul de indicatori și rezultatul obținut.

„Rezultatul va avea o pondere importantă în evaluarea spitalului, managerului și șefului de secție”, a subliniat ministrul.

„Prima variantă a platformei pentru indicatorii de performanță va fi disponibilă anul acesta, dar vor intra în evaluare anul viitor, avem nevoie de 12 luni”, a anunțat ministrul.