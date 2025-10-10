Prima pagină » Sănătate » Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii, campania oficială începe pe 15 octombrie

Rogobete: Vaccinul antigripal este disponibil în farmacii, campania oficială începe pe 15 octombrie

Vaccinul antigripal este deja disponibil în majoritatea farmaciilor din România, iar campania oficială de vaccinare va debuta pe 15 octombrie, potrivit ministrului Alexandru Rogobete.
Andreea Tobias
10 oct. 2025, 21:44, Politic

Vaccinul antigripal este deja disponibil în majoritatea farmaciilor din România, furnizarea acestuia începând încă de la mijlocul lunii septembrie, anunță Alexandru Rogobete.

„Vaccinul antigripal este disponibil în majoritatea farmaciilor, a început furnizarea lui încă de la mijlocul lui septembrie. Stocul este suficient”, a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a precizat că, deși vaccinul poate fi cumpărat deja, campania oficială de vaccinare va începe pe 15 octombrie.

„Campania oficială de vaccinare începe la 15 octombrie, nu ar trebui să fie probleme”, a asigurat Alexandru Rogobete.