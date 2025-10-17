Ce înseamnă „Planul Alb” pentru spitale: Măsuri speciale în caz de urgențe majore

În urma exploziei puternice de pe Calea Rahovei, autoritățile au activat Planul Alb, procedura prin care spitalele își mobilizează resursele pentru a trata simultan un număr mare de victime. Măsura se aplică în cazuri de urgență majoră, precum accidente colective sau dezastre.

Ministerul Sănătății prevede, printr-un document oficial, activarea „Planului Alb” — un protocol special de răspuns al spitalelor în situații de urgență majoră, atunci când se înregistrează un aflux masiv de pacienți. Acesta este aplicat în cazul unor accidente colective, calamități, epidemii sau pandemii, când capacitatea obișnuită de primire a unităților medicale este depășită.

Potrivit Ordinului nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008, Planul Alb reprezintă planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi și are scopul de a permite gestionarea rapidă și eficientă a urgențelor care necesită resurse suplimentare – umane, logistice și financiare.

Prin activarea Planului Alb, spitalele își reorganizează activitatea pentru a primi un număr mare de răniți sau pacienți, activează mecanisme de coordonare internă între secții și servicii, colaborează cu celelalte structuri de intervenție (ISU, SMURD, Ambulanță) și oferă sprijin medical, psihologic și social atât victimelor, cât și familiilor acestora.