Ședință de urgență a CGMB. Bujduveanu: Toți cei afectați vor avea unde locui în perioada următoare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că vineri a fost convocat de urgență CGMB. „Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare”, spune el.

„Primăria capitală, primăria sectorului 5, a fost de la începutul acestei tragedii afața locului. Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom întâlni pe parcursul zilei de mai multe ori, tocmai pentru a pune la punct necesitățile și a avea disponibilitățile. Primăria Capitală va convocat o ședință de consiliu general de urgență astăzi, pentru ora 14, pentru a adopta cele modificări și reglementări, ca să putem pune la dispoziție orice au nevoie aceste familii”, spune Stelian Bujduveanu.

El precizează că șina de tramvai din spatele nostru și tensiunea a fost dezafectată pentru a putea face loc utilajelor de intervenție.

„Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranță imobilul, pentru că trebuie intervenit la el pentru a nu avea pagube ulterioare”, încheie Bujduveanu.

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.

Într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

Două persoane sunt în stare gravă.