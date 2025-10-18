Scurgeri minore de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit alimentarea pentru siguranța locatarilor

Incidentul a provocat o intervenție rapidă din partea pompierilor de la ISU Mureș și a echipelor specializate ale companiei de gaze, care au constatat existența unor scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1 al imobilului.

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale — una de stingere cu apă și spumă, una de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o autospecială destinată măsurătorilor în caz de risc chimic, biologic, radiologic și nuclear. Echipajele au efectuat măsurători pentru a identifica sursa exactă a scurgerii de gaz.

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, în urma verificărilor efectuate, s-a confirmat o pierdere minoră de gaz la nivelul unui contor. Pentru prevenirea oricărui risc, autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea completă a situației.

Măsuri de siguranță după incidentul din București

Incidentul din Târgu Mureș vine la doar o zi după explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, eveniment care a ridicat îngrijorări la nivel național privind siguranța instalațiilor de gaze. În acest context, autoritățile fac apel către populație să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz și să nu intervină pe cont propriu asupra instalațiilor.

După ventilarea spațiilor, specialiștii au reluat măsurătorile pentru a se asigura că nivelul gazului în atmosferă este sigur. Nimeni nu a fost rănit, însă alimentarea cu gaz rămâne sistată până la verificarea completă a întregului sistem de distribuție din bloc.