Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, amendat cu 30.000 de lei

„Inspecția Sanitară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța a transmis Ministerului Sănătății raportul de control în cazul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere. Controlul s-a desfășurat în perioada 10-11.10.2025, la solicitarea ministrului Sănătății”, a anunțat luni Ministrul Sănătății.

Conform raportului de control, spitalul deține autorizație sanitară eliberată de DSP Constanța în 2021, are structură funcțională aprobată de Ministerul Sănătății în anul 2021, pentru 60 de paturi, inclusiv 3 paturi de ATI, și are autorizație de funcționare pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

„La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului anual privind supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancțiune de 30.000 de lei, conform art. 33, lit. j), HG 857/2011”, arată MS.

În ceea ce privește activitatea medicală sau alte elemente care țin strict de conduita terapeutică se vor pronunța reprezentanții Colegiul Medicilor din România.

A fost dispusă extinderea controlului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus extinderea controlului la spitalul privat din Constanța, prin Inspecția Sanitară de Stat de la nivelul Ministerului Sănătății, respectiv demararea unei verificări de către Corpul de Control la nivelul Direcției de Sănătate Publică Constanța pentru verificarea modului de autorizare a clinicii private.

De asemenea, ministerul a a dispus o acțiune de control tematic la nivel național, în toate unitățile private care desfășoară activități medicale în blocul operator, inclusiv în unitățile de transfuzie sangvină de la nivelul acestora.

Potrivit Digi24, o femeie de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.