Radu Miruţă, reacţie după depunerea moţiunii AUR: Dorm liniştit cu ceea ce am realizat

„Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică. Mă voi prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ţinut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniştit cu ceea ce am realizat şi privesc această ocazie ca pe o şansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatiţa care vrea să ţină ţara în întuneric şi sărăcie”, a declarat Radu Miruţă.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Economiei, susţinută de 39 de colegi, acuzând favoritisme politice şi transformarea ministerului într-o agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii USR.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, la ora 16.00.