Prima pagină » Politic » Moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, depusă de AUR. Ce a spus Petrișor Peiu

Moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, depusă de AUR. Ce a spus Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Economiei, Radu Daniel Miruță, susținută de 39 de colegi, acuzând favoritisme politice și transformarea ministerului într-o agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii USR.
Moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, depusă de AUR. Ce a spus Petrișor Peiu
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
08 oct. 2025, 10:58, Politic

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: «Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR»”, a afirmat Petrişor Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat când va fi dezbătută şi votată moțiunea AUR.

„Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.