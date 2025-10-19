Israelul a lansat mai multe atacuri asupra Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţului

Incidentul s-a petrecut în sudul Gazei, în oraşul Rafah. Potrivit IDF, nu au fost înregistrate victime.

Gruparea palestiniana Hamas a negat implicarea în incidentele armate.

Premierul Benjamin Netanyahu a convocat consultări cu conducerea securităţii naţionale şi a ordonat armatei să ia „măsuri ferme” împotriva oricăror provocări, fără a ameninţa însă cu reluarea războiului.

Atacurile au avut loc la scurt timp după ce Israelul a anunţat identificarea rămăşiţelor a doi ostatici eliberaţi de Hamas: Ronen Engel din din Kibbutzul Nir Oz şi Sonthaya Oakkharasri, un muncitoar ucis în Kibbutzul Be’eri.

De asemenea, autorităţile de la Ierusalim au a transmis că punctul de trecere de la Rafah, aflat la graniţa cu Egiptul va rămâne închis, până la „noi ordine”, condiţionând demersul de returnare trupurilor a 28 de ostatici.