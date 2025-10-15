Autoritatea Palestiniană anunță că este pregătită să opereze frontiera Rafah

Autoritatea Palestiniană a declarat miercuri că este pregătită să gestioneze partea din Gaza a punctului de trecere Rafah, vital pentru livrarea ajutoarelor din Egipt și evacuarea victimelor, anunță Reuters.

Mohammad Shtayyeh, trimisul special al președintelui Mahmoud Abbas, a afirmat: „Acum suntem pregătiți să ne implicăm din nou și am notificat toate părțile că suntem pregătiți să operăm punctul de trecere Rafah”.

Punctul de frontieră s-a aflat sub autoritatea israeliană din mai 2024 fusese redeschis temporar între februarie și martie, permițând livrarea de ajutoare și evacuarea victimelor.

Despre acordul cu Misiunea de Asistență la Frontieră a UE, Shtayyeh a anunțat: „Nu avem nevoie de un nou acord. Acordul există și cred că acum este în stadiul final de a pune laolaltă toate componentele necesare pentru a funcționa”.

În paralel, autoritățile israeliene au anunțat restricții asupra ajutoarelor, permițând intrarea doar a jumătate din numărul de camioane convenit, acuzând Hamas de nerespectarea armistițiului prin refuzarea de returna corpurile ostaticilor.