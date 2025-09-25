Autoritatea Palestiniană este pregătită să preia conducerea în Gaza, afirmă liderul său la ONU. Un comitet a început redactarea constituției pentru statul Palestina

Președintele Autorității Palestiniene a declarat joi, cu ocazia Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, că este „pregătit să preia responsabilitatea guvernării în Fâșia Gaza”, în timp ce ofensiva israeliană continuă să facă noi de victime, iar Gaza se confruntă cu o criză umanitară severă.

„Guvernul palestinian a recunoscut statul Israel în 1988 și în 1993 și încă recunoaște dreptul Israelului de a exista”, a spus Abbas, pledând pentru o soluție pașnică și o coexistență durabilă a celor două națiuni.

Ierusalimul de Est, dorit drept capitală

În același discurs, liderul palestinian a anunțat că un comitet a început redactarea unei constituții pentru statul Palestina, document ce urmează să fie finalizat în termen de trei luni.

„Constituția va fi redactată pentru statul Palestina, având granițele din 1967 și Ierusalimul de Est drept capitală, a precizat Abbas în fața liderilor mondiali adunați la New York, citat de ABC News.

Gaza, sub foc continuu. Apel pentru intervenția internațională

Liderul palestinian a condamnat ofensiva israeliană continuă în Gaza, numind-o „un război de genocid, distrugere, înfometare și strămutare”, și a cerut un set de măsuri imediate din partea comunității internaționale pentru a opri criza: „Fac apel la o încetare imediată și permanentă a războiului din Gaza, la intrarea urgentă a ajutorului umanitar prin intermediul organizațiilor Națiunilor Unite, la eliberarea imediată a tuturor ostaticilor, la retragerea completă a Israelului din Fâșia Gaza și la oprirea planurilor pentru noi așezări ilegale”.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, aflat sub conducerea Hamas, 65.427 de palestinieni au fost uciși de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023. În ultimele 24 de ore, alte 83 de persoane au fost ucise și peste 200 au fost rănite în urma atacurilor israeliene.

Netanyahu: „Nu va exista un stat palestinian”

Și premierul israelian va susține vineri un discurs la ONU. Într-o declarație făcută pe aeroportul Ben Gurion în noaptea de miercuri spre joi, înainte de a pleca către New York, Netanyahu a spus că îi va condamna pe cei care susțin recunoașterea Palestinei: „Îi voi condamna pe acei lideri care, în loc să condamne criminalii, violatorii, cei care au ars copii de vii, vor să le ofere un stat chiar în inima țării Israel. Asta nu se va întâmpla”.

Mai multe state occidentale, inclusiv Franța, Regatul Unit, Canada și Belgia, au recunoscut oficial statul Palestina în această săptămână. Numărul total al statelor care recunosc Palestina a ajuns astfel la 157 din cele 193 de state membre ONU, inclusiv 18 dintre cele 32 de state membre NATO.

Linia Verde din 1967 – frontiera viitorului stat

În discursul de joi, președintele Autorității Palestiniene a mulțumit public statelor care au recunoscut oficial statul Palestina: „Îmi exprim recunoștința și aprecierea față de statele care au recunoscut statul Palestina”. Abbas a precizat că viitorul stat palestinian va cuprinde Fâșia Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est, în conformitate cu „Linia Verde” recunoscută de ONU înainte de Războiul de șase zile din 1967.

În 5 iunie 1967, Israelul a declanșat un atac aerian surpriză asupra Egiptului, acuzându-l că pregătește o agresiune militară iminentă.

Oficialii israelieni au invocat mobilizarea trupelor egiptene în Peninsula Sinai, blocarea Strâmtorii Tiran și alianțele militare dintre Egipt, Siria și Iordania. La scurt timp, Iordania și Siria au intrat în conflict, iar Israelul a extins ofensiva și pe aceste fronturi. În doar șase zile, Israelul a învins coaliția arabă și a ocupat Peninsula Sinai (pe care a returnat-o în 1982), Fâșia Gaza (administrată de Egipt la acea vreme), Înălțimile Golan (care aparțineau Siriei) Cisiordania și Ierusalimul de Est (controlate atunci de Iordania).

Cucerirea acestor teritorii a schimbat profund echilibrul geopolitic regional și a rămas un punct central în conflictul israelo-palestinian până astăzi. Anexarea Ierusalimului de Est și a Înălțimilor Golan de către Israel nu este recunoscută la nivel internațional.