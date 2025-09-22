Emmanuel Macron, la ONU: A venit timpul păcii și eliberării ostaticilor din Gaza

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut, la o conferință ONU co-prezidată alături de Arabia Saudită, eliberarea celor 48 de ostatici și încetarea violențelor din Gaza, afirmând că „timpul păcii a sosit”.

„A venit timpul. Timpul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele din Gaza.

Timpul păcii a sosit, pentru că suntem la un pas de a-l pierde”, a declarat luni Emmanuel Macron, de la tribuna Națiunilor Unite, unde a co-prezidat conferința alături de Regatul Arabiei Saudite.

Macron a amintit de „promisiunea neîmplinită a unui stat arab” și de drumul lung „al speranței și al disperării”, subliniind că „întreaga comunitate internațională poartă o responsabilitate colectivă pentru eșecul aducerii unei păci durabile”.

El a menționat atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023 ca un moment care a confirmat această realitate.

Președintele francez a cerut eforturi urgente din partea liderilor mondiali pentru a pune capăt conflictului și a readuce procesul de pace în Orientul Mijlociu pe o traiectorie credibilă.