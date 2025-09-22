Moment istoric la ONU: Franța și alte cinci state europene urmează să recunoască oficial Palestina

Un summit internațional crucial are loc luni, la ora 15:00 (ora locală a New York-ului, 22:00 în România), la sediul ONU, fiind convocat de Franța și Arabia Saudită pentru a susține o soluție cu două state în conflictul israeliano-palestinian. Evenimentul este considerat o mișcare diplomatică fără precedent din partea unor state occidentale, în contextul agravării crizei din Gaza și al lipsei de perspective pentru un armistițiu durabil.

Franța, Belgia, Luxemburg, Malta, San Marino și Andorra sunt așteptate să anunțe în cadrul summitului recunoașterea oficială a statului Palestina. Acestea se alătură Regatului Unit, Canadei, Portugaliei și Australiei, care au făcut același anunț cu o zi înainte.

Israelul și Statele Unite au anunțat că vor boicota summitul, denunțând inițiativa drept o acțiune „periculoasă” și „prematură”. Ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, a descris conferința ONU ca fiind un „circ”. „Nu credem că este de ajutor. Credem, de fapt, că răsplătește terorismul”, a spus oficialul israelian, într-o declarație preluată de Times of Israel.

Criza umanitară accelerează deciziile politice

Reuniunea are loc în timp ce Israelul desfășoară o amplă ofensivă terestră în orașul Gaza, iar situația umanitară din enclava palestiniană se deteriorează tot mai grav. Războiul, declanșat în urma atacului organizat de Hamas pe 7 octombrie 2023, se află acum în al doilea an, fără să existe semne ale unei posibile soluționări pașnice.

Țările occidentale care au început recunoașterea statului Palestina au invocat o „necesitate urgentă de a acționa acum”, înainte ca ideea soluției cu două state să devină imposibil de realizat. Israelul a reacționat vehement, considerând mișcarea „o recompensă pentru terorism”, în condițiile în care Hamas deține în continuare ostatici israelieni.

Declarația ONU, respinsă de Israel și SUA

Adunarea Generală a ONU a aprobat recent o declarație de șapte pagini, care conturează „pași concreți, cu termene clare și ireversibili” către o soluție cu două state. Documentul condamnă acțiunile Hamas și cere mișcării islamiste să se predea și să se dezarmeze.

Israelul și SUA au respins rapid această declarație. Cu toate acestea, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat: „Declarația de la New York nu este o promisiune vagă pentru un viitor îndepărtat, ci o foaie de parcurs care începe cu prioritățile principale: un armistițiu, eliberarea ostaticilor și accesul neîngrădit al ajutorului umanitar în Gaza”.

Planul pentru ziua de după

Oficialul francez a explicat că următorul pas, după îndeplinirea acestor condiții, va fi discutarea unui „plan pentru ziua de după”, aflat pe agenda reuniunii de luni.

Motorul principal al acestei inițiative a fost Franța. Președintele Emmanuel Macron a sperat că anunțul său privind recunoașterea unui stat palestinian, făcut în luna iulie, va oferi un impuls diplomatic unei mișcări susținute până acum în special de state mai mici, critice față de politica Israelului.

Unele dintre statele care au anunțat recunoașterea Palestinei au condiționat acest gest de progresele viitoare ale Autorității Palestiniene, în special în ceea ce privește reformele. Altele au anunțat că vor normaliza relațiile diplomatice cu Palestina într-un mod gradual și condiționat.

Fără vize pentru SUA, liderii palestinieni participă la summit online

Israelul și-a exprimat lipsa totală de încredere în conducerea palestiniană actuală. Într-o scrisoare trimisă anterior lui Macron, autoritățile israeliene au precizat că nu cred că președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, în vârstă de 89 de ani, va implementa reformele promise.

Niciun oficial palestinian nu poate participa personal la sumiitul ONU întrucât autoritățile americane au refuzat să emită vizele necesare pentru accesul delegației palestiniene în SUA. Președintele Abbas urmează să intervinăîn discuții prin videoconferință.

De asemenea, deși Arabia Saudită este co-organizator al evenimentului, nici prințul moștenitor Mohammed bin Salman nu va participa fizic. Adunarea Generală a ONU a aprobat ca acesta să intervină prin videoconferință, decizia fiind luată prin consens.

În fața presei, ministrul de externe al Autorității Palestiniene,Varsen Aghabekian Shahin, a rezumat poziția palestiniană astfel: „Lumea rostește cu voce tare: un stat palestinian, iar acum trebuie să-l materializăm. Urmează să vedem ce măsuri concrete vor fi luate”.