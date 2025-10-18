Prima pagină » Știri externe » Atac ucrainean cu drone asupra unei stații electrice din regiunea rusă Ulyanovsk

Atac ucrainean cu drone asupra unei stații electrice din regiunea rusă Ulyanovsk

O stație electrică din regiunea rusă Ulyanovsk a fost lovită de drone ucrainene și a luat foc sâmbătă, potrivit relatărilor din mass media rusă, citată de The Kyiv Independent.
Atac ucrainean cu drone asupra unei stații electrice din regiunea rusă Ulyanovsk
Radu Mocanu
18 oct. 2025, 07:37, Știri externe

Un atac aerian a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a vizat stația electrică Veshkaima, o instalație de 500 kW deținută de o subsidiară a companiei Rosseti, cel mai mare operator de transport al energiei electrice din Rusia.

În urma atacului, stația ar fi fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

Stația Veshkaima se află la peste 900 de kilometri est de granița cu Ucraina.

O altă stație electrică a fost lovită de atacuri în noaptea de miercuri spre joi, potrivit lui Andrey Bocharov, guvernatorul regiunii Volgograd.

La finalul lunii septembrie, guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a raportat un atac cu HIMARS asupra unei centrale termice.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse vin ca răspuns la campaniile aeriene intense ale Moscovei asupra rețelei energetice ucrainene.