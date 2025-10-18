Atac ucrainean cu drone asupra unei stații electrice din regiunea rusă Ulyanovsk

Un atac aerian a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a vizat stația electrică Veshkaima, o instalație de 500 kW deținută de o subsidiară a companiei Rosseti, cel mai mare operator de transport al energiei electrice din Rusia.

În urma atacului, stația ar fi fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

Stația Veshkaima se află la peste 900 de kilometri est de granița cu Ucraina.

O altă stație electrică a fost lovită de atacuri în noaptea de miercuri spre joi, potrivit lui Andrey Bocharov, guvernatorul regiunii Volgograd.

La finalul lunii septembrie, guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a raportat un atac cu HIMARS asupra unei centrale termice.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse vin ca răspuns la campaniile aeriene intense ale Moscovei asupra rețelei energetice ucrainene.