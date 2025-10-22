Ucraina: O uzină chimică rusească a fost atacată cu rachete britanice Storm Shadow

Rachetele britanice Storm Shadow au penetrat apărarea aeriană rusească într-un atac „masiv” al Ucrainei asupra unei uzine chimice din regiunea Briansk care produce praf de pușcă și explozibili, a dezvăluit armata ucraineană, potrivit Sky News.

Regatul Unit a dat Ucrainei permisiunea de a folosi rachetele Storm Shadow în Rusia anul trecut.

Atacul ucrainean de marți a aut loc în contextul în care președintele american Donald Trump pare să fi renunțat la planul privind întâlnirea cu omologul său rus pentru a discuta un acord de pace privind Ucraina în următoarele două săptămâni. În schimb, Donald Trump se pregătește să-l primească la Washington pe Mark Rutte, șeful NATO.