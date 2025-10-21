Atac cu drone în regiunile rusești Breansk și Rostov. Persoane rănite și mai multe pagube provocate

Trei mașini au fost avariate, alături de exteriorul a două clădiri de apartamente din orașul rus Klintsi, a declarat guvernatorul regiunii Breansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Medicii de pe salvare i-au acordat băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Între timp, în regiunea Rostov, o clădire rezidențială, o clinică medicală, magazine și mai multe case au fost avariate în urma atacului, au afirmat autoritățile locale.

O persoană a fost rănită în orașul Rostov-pe-Don în urma căderii unor resturi, potrivit The Kyiv Independent.

„Potrivit armatei, un atac aerian masiv a fost respins noaptea trecută”, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Yuriy Slyusar.

Locuitorii au fost evacuați dintr-o clădire rezidențială din Bataysk, regiunea Rostov, în timp ce autoritățile încercau să determine dacă integritatea structurală a proprietății era intactă în urma avariilor, a spus Slyusar, adăugând ulterior că locuitorilor li s-a permis să se întoarcă la casele lor după aceea.

Armata ucraineană atacă în mod regulat infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, care continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.