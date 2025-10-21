Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone în regiunile rusești Breansk și Rostov. Persoane rănite și mai multe pagube provocate

Atac cu drone în regiunile rusești Breansk și Rostov. Persoane rănite și mai multe pagube provocate

Atacurile cu drone împotriva Rusiei din noaptea de marți au provocat pagube și au rănit o persoană în regiunea Breansk și o altă persoană în regiunea Rostov, au afirmat autoritățile.
Accident în lanț în Craiova: Trei persoane rănite după ce o șoferiță nu a acordat prioritate
Accident în lanț în Craiova: Trei persoane rănite după ce o șoferiță nu a acordat prioritate
Nicușor Dan despre perioada comunismului în România: Oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară
Nicușor Dan despre perioada comunismului în România: Oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară
Nicușor Dan: Numirea unui șef civil la SRI, la momentul potrivit. Discuțiile cu Parlamentul sunt în curs
Nicușor Dan: Numirea unui șef civil la SRI, la momentul potrivit. Discuțiile cu Parlamentul sunt în curs
Nicușor Dan, despre al doilea mandat de președinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc
Nicușor Dan, despre al doilea mandat de președinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Nicidecum
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Nicidecum
Alexandra-Valentina Dumitru
21 oct. 2025, 10:44, Știri externe

Trei mașini au fost avariate, alături de exteriorul a două clădiri de apartamente din orașul rus Klintsi, a declarat guvernatorul regiunii Breansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Medicii de pe salvare i-au acordat băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Între timp, în regiunea Rostov, o clădire rezidențială, o clinică medicală, magazine și mai multe case au fost avariate în urma atacului, au afirmat autoritățile locale.

O persoană a fost rănită în orașul Rostov-pe-Don în urma căderii unor resturi, potrivit The Kyiv Independent.

„Potrivit armatei, un atac aerian masiv a fost respins noaptea trecută”, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Yuriy Slyusar.

Locuitorii au fost evacuați dintr-o clădire rezidențială din Bataysk, regiunea Rostov, în timp ce autoritățile încercau să determine dacă integritatea structurală a proprietății era intactă în urma avariilor, a spus Slyusar, adăugând ulterior că locuitorilor li s-a permis să se întoarcă la casele lor după aceea.

Armata ucraineană atacă în mod regulat infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, care continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.