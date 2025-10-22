Rusia a lovit în timpul nopții Kievul și mai multe orașe din Ucraina cu rachete balistice

În jurul orei 1, în Kiev au fost emise alerte privind rachete balistice. Primarul, Vitali Kliciko, a declarat că unitățile de apărare antiaeriană sunt în acțiune și că cel puțin un incendiu a izbucnit în capitală. De asemenea, mai multe vehicule au fost distruse, iar mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, notează The Kyiv Independent.

Atacuri au fost raportate și în Zaporojie, Dnipro și orașul-port Izmail, atacuri ce au provocat pene de curent.

În Kiev nu au fost raportate victime, însă în Zaporojie un bloc de locuințe a fost avariat, iar o persoană a fost rănită, a transmis guvernatorul Ivan Fedorov.

Atacul survine la doar o zi după ce Ucraina a revendicat o lovitură cu rachete Storm Shadow asupra fabricii chimice din Briansk care produce componente pentru rachete balistice.

De asemenea, marți, președintele Zelenski a avertizat că atacurile rusești se vor intensifica pe fondul reducerii deschiderii Statelor Unite de a livra rachete de croazieră Tomahawk.