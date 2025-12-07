Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA: Documentul lui Trump corespunde, în mare măsură, cu viziunea Rusiei

Strategia de Securitate Națională a SUA descrie viziunea lui Trump drept una de „realism flexibil” și susține că SUA ar trebui să revină la Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zonă de influență a Washingtonului.

Documentul, semnat de Trump, avertizează și că Europa se confruntă cu o „erodare civilizațională”, că un „interes central” al SUA este negocierea încheierii războiului din Ucraina și că Washingtonul dorește să restabilească stabilitatea strategică în relația cu Rusia.

Kremlinul salută noua abordare a administrației Trump

„Ajustările pe care le vedem corespund în multe privințe viziunii noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru jurnalistul Pavel Zarubin de la televiziunea de stat, fiind întrebat despre noua strategie americană, potrivit Reuters.

O astfel de alinieră publică între Moscova și Washington este rară.

În timpul Războiului Rece, Moscova prezenta Statele Unite drept un imperiu capitalist decadent condamnat de legile istoriei marxiste, în timp ce președintele american Ronald Reagan numea în 1983 Uniunea Sovietică un „imperiu al răului” și „focar al răului în lumea modernă”.

După prăbușirea URSS, Moscova și-a exprimat speranța într-un parteneriat cu Occidentul, însă, pe măsură ce Washingtonul a susținut extinderea NATO, așa cum era prevăzut în strategia președintelui Bill Clinton din 1994, tensiunile au început să crească. Acestea au atins punctul de ruptură sub președintele Vladimir Putin, care a preluat funcția de șef al Kremlinului în ultima zi a anului 1999.

Trump evită etichetarea Rusiei drept amenințare directă

Întrebat despre angajamentul din documentul SUA de a pune capăt „percepției și de a preveni realitatea alianței militare NATO ca o alianță în continuă expansiune”, Peskov a declarat că este un lucru încurajator.

Într-un comentariu pentru agenția TASS, Peskov a spus că apelul administrației Trump la cooperare cu Moscova pe teme de stabilitate strategică, în locul descrierii Rusiei ca o amenințare directă, este un pas pozitiv.

Strategia lui Trump descrie regiunea Indo-Pacific drept unul dintre „principalele câmpuri de bătălie economice și geopolitice”, documentul afirmând că Trump urmărește să descurajeze un conflict cu China în legătură cu Taiwanul și Marea Chinei de Sud prin consolidarea puterii militare a SUA și a aliaților lor.