Serviciul militar de informații ucrainene a atacat cibernetic, paralizând o companie logistică din Rusia

„Aceasta nu a fost o perturbare, a fost o cădere completă a infrastructurii lor digitale”, a declarat o sursă pentru Kyiv Post.

Operațiunea, realizată împreună cu echipa de hackeri BO Team, a fost desfășurată în dimneața zilei de sâmbătă și a dezactivat peste 700 de computere și servere, a șters peste 1.000 de conturi de utilizatori și a distrus sau criptat aproximativ 165 terabytes de date esențiale.

Operațiunea a inclus și blocarea sistemelor de control al accesului, supraveghere video și stocare de date.

În plus, pe site-uri au fost publicate mesaje care marchează Ziua Forțelor Armate.

Surse din cadrul serviciului de informații au susținut că acțiunea a fost un mesaj care să reamintească că „apărătorii Ucrainei luptă pe toate fronturile, inclusiv în spațiul cibernetic”.

Eltrans+ este una dintre cele mai importante companii de logistică din Rusia, gestionând marfă internă și internațională pentru peste 5.000 de companii și transportând, printre altele, bunuri supuse sancțiunilor și componente electronice pentru industria de apărare.

Anterior, hackerii ucraineni au vizat un furnizor de internet din Siberia. În urma unei operațiuni desfășurate în iunie, compania Orion Telecom a suferit pierderi de 66 de milioane de ruble și întreruperi ale infrastructurii esențiale.