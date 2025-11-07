Atac cibernetic asupra serviciului de informații militare belgian. Site-urile SGRS vizate de grupul NoName057

Incidentul a fost confirmat vineri de Ministerul Apărării, care a precizat că impactul asupra infrastructurii digitale a fost „extrem de limitat”.

Potrivit publicației 7sur7.be, atacul s-a produs joi, în jurul orei 13:18, când hackerii au anunțat pe canalul lor de Telegram că au lansat un atac de tip DDoS asupra mai multor site-uri ale SGRS. Gruparea a invocat ca motiv declarațiile recente ale ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care afirmase într-un interviu pentru revista Humo că NATO „ar distruge Moscova” dacă Rusia ar ataca Bruxellesul. „Îi recomandăm ministrului belgian să nu mai facă astfel de declarații”, au scris hackerii în mesajul lor.

În timpul atacului cibernetic asupra serviciului de informații militare belgian, site-ul principal al SGRS a devenit temporar inaccesibil, confirmând efectele unui atac DDoS – un tip de agresiune informatică ce presupune supraîncărcarea serverelor cu un volum mare de cereri, fără a permite însă furtul de date.

Ministerul Apărării a precizat că nu există dovezi privind o intruziune în sistem sau scurgeri de informații sensibile. „Site-ul a fost inaccesibil doar pentru o scurtă perioadă, dar este din nou complet funcțional”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Nu este prima dată când Belgia este vizată de atacuri cibernetice asupra serviciului de informații militare și a altor instituții. La sfârșitul anului trecut, mai multe site-uri guvernamentale și mass-media au fost atacate de același colectiv. În ultimele zile, NoName057 a reluat campania de destabilizare digitală, vizând miercuri site-urile operatorilor de comunicații Proximus și Scarlet.

Specialiștii avertizează că Belgia ar putea fi ținta altor atacuri cibernetice similare în perioada următoare, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice europene.