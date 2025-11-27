Federația Franceză de Fotbal, victimă a unui atac cibernetic. Date ale membrilor au fost furate

Federația Franceză de Fotbal (FFF) a dezvăluit joi că a suferit un atac cibernetic soldat cu furtul unor date personale ale membrilor săi. Potrivit instituției, software-ul folosit de cluburi pentru gestionarea activităților administrative și a membrilor înregistrați a fost ținta unui „act cibernetic malițios și a unui furt de date”.

FFF nu a precizat câte persoane au fost afectate de breșă, însă a transmis că accesul neautorizat a fost detectat și blocat rapid. Atacul a fost posibil prin compromiterea unui cont de utilizator.

„Serviciile FFF au luat măsurile necesare pentru a securiza software-ul și datele, dezactivând imediat contul respectiv și resetând toate parolele de acces”, a anunțat federația într-un comunicat.

Federația a depus o plângere oficială și a precizat că breșa s-a limitat la informații personale precum nume, gen, naționalitate, adrese poștale și adrese de e-mail, scrie AP.

„FFF este angajată în protejarea tuturor datelor care îi sunt încredințate și își întărește constant măsurile de securitate pentru a face față, ca multe alte organizații, diversității și noilor forme de atacuri cibernetice”, a mai transmis aceasta.