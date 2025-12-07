Prima pagină » Știri externe » China și Rusia au desfășurat a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus

China și Rusia au organizat la începutul lunii decembrie a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunțat Ministerul Apărării din China.
Alexandra-Valentina Dumitru
07 dec. 2025

Exercițiile nu au vizat nicio terță parte și nu au fost o reacție la nicio situație internațională actuală, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului, potrivit Reuters.

Cele două țări au purtat discuții pe tema apărării antirachetă și a stabilității strategice luna trecută și au organizat exerciții de artilerie și antisubmarin în Marea Japoniei în luna august.

Rusia și China au semnat un parteneriat strategic „fără limite” cu puțin timp înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în 2022, angajându-se să organizeze exerciții militare regulate pentru a exersa coordonarea între forțele lor armate.

Ambele țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile președintelui american Donald Trump de a construi un scut antirachetă „cupolă de aur” și la intenția sa declarată de a relua testele cu arme nucleare după o pauză de peste 30 de ani.

