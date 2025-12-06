Prima pagină » Știri externe » Kaja Kallas afirmă că armata rusă are o putere imensă și un buget enorm: Rusia își va folosi din nou puterea militară

Kaja Kallas afirmă că armata rusă are o putere imensă și un buget enorm: Rusia își va folosi din nou puterea militară

Kallas a insistat că, în ceea ce privește negocierile privind un armistițiu în Ucraina, Rusia, în calitate de „agresor”, nu poate fi recompensată cu teritorii.
Kaja Kallas afirmă că armata rusă are o putere imensă și un buget enorm: Rusia își va folosi din nou puterea militară
Mădălina Dinu
06 dec. 2025, 14:32, Știri externe

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a susținut sâmbătă că armata rusă are o putere semnificativă și un buget „enorm”, pe care „va dori să-l folosească din nou”, dacă nu în Ucraina, „atunci în altă parte”, potrivit baha.

Vorbind la Forumul de la Doha, Kallas a insistat că, în ceea ce privește negocierile privind un armistițiu în Ucraina, Rusia, în calitate de „agresor”, nu poate fi recompensată cu teritorii, deoarece ar transmite un mesaj greșit comunității internaționale. De asemenea, ea a menționat că nu există „două părți” în conflict, ci doar Rusia ca agresor și Ucraina ca victimă.

În plus, Kallas a confirmat că UE discută utilizarea activelor rusești înghețate ca împrumut pentru Ucraina. Ea a menționat că blocul comunitar este format din „27 de democrații”, deci este un proces care necesită timp.

Kaja Kallas avertizează că Putin nu va respecta niciun acord

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat recent că președintele rus Vladimir Putin este „puțin probabil să respecte vreo înțelegere pentru mult timp”, motiv pentru care Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, potrivit Baha.

Kallas a făcut declarațiile după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles și a precizat că urmează o săptămână „intensă” de diplomație, în condițiile în care Rusia refuză să participe la eforturile de pace pentru Ucraina. Ea a indicat atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei din weekend și a subliniat importanța extinderii finanțării și a ajutorului militar pentru Ucraina.

 

