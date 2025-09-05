Uraganul Lorena se transformă în furtună tropicală, însă riscul de inundații se menține în Mexic

Furtuna era localizată la aproximativ 280 de kilometri vest de Cabo San Lázaro, Mexic, și se deplasa spre nord-vest cu 8 km/h.

Se aștepta ca Lorena să slăbească și mai mult, dar să aducă totuși cantități izolate în statele mexicane Baja California Sur, Baja California și Sonora. Riscul de inundații și alunecări de teren urma să continue până vineri.

Guvernul Mexicului a anulat joi după-amiază toate avertizările și atenționările legate de Lorena.

Meteorologii au îndemnat populația din peninsula Baja California și din nord-vestul Mexicului să urmărească evoluția furtunii.

În statele americane Arizona și New Mexico, centrul meteo a avertizat că sunt posibile ploi abundente, care ar putea provoca local inundații până sâmbătă.

Traiectoria furtunii Lorena rămânea incertă, dar cele mai noi prognoze indicau că centrul sistemului ar urma să rămână în larg, la vest de peninsula Baja California.

Între timp, uraganul Kiko a slăbit la categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, potrivit centrului pentru uragane. Era localizat la circa 2.188 kilometri est-sud-est de Hilo, Hawaii, și se deplasa spre vest cu 14 km/h.

Există un risc ca uraganul Kiko să afecteze Hawaii săptămâna viitoare. Populația a fost încurajată să urmărească evoluția uraganului.

Nu erau în vigoare avertizări sau atenționări legate de Kiko joi. Totuși, meteorologii au avertizat că valurile generate de uragan ar putea ajunge în insulele Hawaii până la finalul weekendului.